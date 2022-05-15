قافلة ضخمة تقل لاجئين من ماريوبول.. تصل إلى الأمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وصلت قافلة كبيرة من السيارات والشاحنات الصغيرة التي تقل لاجئين من أنقاض مدينة ماريوبول إلى مدينة زابوريجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا يوم السبت، بعد أن انتظرت أياماً قبل أن تسمح القوات الروسية لها بالمغادرة.



وتمت تسوية مدينة ماريوبول بالأرض خلال الحرب الدائرة منذ 80 يوماً. وتقوم أوكرانيا بإجلاء المدنيين تدريجيا من المدينة المدمرة منذ أكثر من شهرين. وتسيطر روسيا على معظم المدينة.

وكان أحد مساعدي رئيس بلدية ماريوبول قد قال في وقت سابق إن القافلة تضم ما بين 500 و 1000 سيارة وهو ما يمثل أكبر عملية إجلاء منفردة من المدينة منذ الغزو الروسي في 24 فبراير (شباط).