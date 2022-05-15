سلطان الجابر يؤكد أن محمد بن زايد قائد استثنائي وزعيم وطني يحظى بتقدير العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دولة الإمارات وشعبها بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا للدولة.



ورفع الجابر أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائد مسيرة التمكين "طيب الله ثراه".

وأكد أن تولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، يمثل انطلاقة تاريخية جديدة لمسيرة ورفعة الوطن والمواطن، فهو قائد استثنائي وزعيم وطني يتميز بالحكمة والرؤية السديدة والمكانة الرفيعة إقليمياً ودولياً وعالمياً.

وقال سلطان الجابر: ارتبط اسم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمسيرة ملهمة من الدعم والتحفيز والتمكين لتحقيق الإنجازات الوطنية في كافة المحافل، والتي ارتبطت بشكل مباشر مع رؤيته وتوجيهاته ودعمه، وحرصه واهتمامه بكافة التفاصيل، ونهجه في الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المواطنة، لتمكينها ودعمها من أجل ابتكار الحلول النوعية والمستدامة التي تحقق تطلعات الوطن وتخدم البشرية.

وأضاف: كما قاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرحلة الانتقال بالدولة إلى خطى عالمية جديدة حافلة ببناء الشراكات الاستراتيجية الدولية طويلة المدى، كما أنه يتسم بتقديره للصداقات الحقيقية واكتسب بذلك ثقة ومحبة وتقدير مختلف دول العالم.

وتابع: كما يتميز بنهجه في متابعة كافة الملفات بأدق تفاصيلها، وهذه سمات القائد الفريد الذي لا يكتفي بإعطاء التوجيهات، وإنما يتابعها لضمان تنفيذها على أحسن وجه.

وكانت توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتطوير وتنمية قطاعات الطاقة والصناعة والاقتصاد والتكنولوجيا والزراعة وعلوم المستقبل وغيرها من المجالات، ترسم لنا هدفاً طموحاً نسعى جميعاً من أجل تحقيقه للارتقاء بتنافسية دولة الإمارات، وتحقيق النمو المستدام الذي يواكب أولوياتنا الوطنية.

وواصل قائلا: ستبقى راية دولة الإمارات خفاقة شامخة، وسنستمر في مسيرة الإنجازات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد، وستواصل دولة الإمارات نشر رسالة التسامح والانفتاح والسلام والخير والعون لكل شعوب العالم، في ظل ما يحظى به من تقدير إقليمي وعالمي كبير، وهو الامتداد لرؤية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتمضي دولة الإمارات بقيادته نحو مزيد من التقدم والازدهار، عزيزة كريمة بين الأمم والشعوب.

وختم سلطان الجابر قائلا: نبايع الشيخ محمد بن زايد على السمع والطاعة، وندعو المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه في خدمة الوطن الغالي.