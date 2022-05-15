رئيس موريتانيا يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني برقية التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات.



وقال الرئيس الموريتاني في الرسالة، يسعدني أن أعبر عن تهانئي الخالصة لكم بمناسبة انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع رئيسا لدولة الإمارات، سائلا المولى عز وجل أن يسدد خطاكم لمواصلة واستكمال مسيرة الخير والنماء التي تشهدها دولة الإمارات والتي أرسى دعائمها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراهما.

وأضاف، وهي مناسبة، أجدد لكم فيها حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا.