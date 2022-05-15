ملك الأردن: نجدد التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة مع دولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قدم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة الإماراتية أبوظبي السبت، العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وأعرب العاهل الأردني، عن أحر التعازي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والأسرة الحاكمة والشعب الإماراتي بهذا المصاب الجلل، سائلا الله جل وعلا أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشدد خلال تقديمه العزاء، على أنه فقد أخا عزيزا برحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وفقدت الأمتان العربية والإسلامية قائدا حكيما، نذر حياته لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق، وقيادة مسيرة الإنجاز والتقدم والازدهار فيها، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، والسعي لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، ومساندة الأردن ودعمه في جميع الظروف.

وجدد ملك الأردن التأكيد على متانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب دولة الإمارات الشقيقة وشعبها العزيز.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً السبت في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.