بايدن: أتطلع إلى العمل مع الشيخ محمد بن زيد رئيس دولة الإمارات لتعزيز الروابط بين بلدينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبه انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات.



وأكد بايدن أن "دولة الإمارات شريك أساسي للولايات المتحدة".

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تطلعه إلى العمل مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لتعزيز الروابط بين البلدين.

وشدد بايدن على أن إدارته عازمة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات خلال السنوات المقبلة.

وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً السبت في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.