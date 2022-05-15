هاريس تزور الإمارات الاثنين لتقديم التعازي بوفاة الشيخ خليفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستترأس وفدًا أمريكيًا يتوجه لدولة الإمارات غداً الإثنين لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



ونقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، قوله إن نائبة الرئيس كامالا هاريس ستؤكد خلال زيارتها إلى دولة الإمارات قوة الشراكة بين البلدين.

وأعربت نائبة رئيس الولايات المتحدة في وقت سابق عن تعازيها لدولة الإمارات، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقالت نائبة الرئيس الأمريكي في بيان: "أتقدم أنا وزوجي بتعازينا في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معبرين عن تعاطفنا مع عائلته والشعب الإماراتي خلال حدادهم".

وأضافت: "تحت قيادته تعزز الأمن والازدهار للشعبين الأمريكي والإماراتي"، معربة عن امتنان الإدارة الأمريكية لعمل البلدين معا عبر إداراتهما المختلفة والمتعددة.

وأكدت في بيانها عزم الإدارة الأمريكية مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين، لافتة إلى إمكانية رؤية إرث هذه الشراكة في الروابط العميقة التي تربط بين البلدين.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد.