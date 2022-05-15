نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان "حميدتي" الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للإمارات.



ونعى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبدالفتاح البرهان، الجمعة، الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني: "ننعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والذي كان قائدا فذا ورجلاً حكيما أسهم في نهضة بلاده حتى صارت نموذجا يحتذى في التنمية والتطور".

وأضاف: "شهدت العلاقات السودانية الإماراتية في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تطوراً ملحوظاً انعكس في التعاون البناء بين البلدين".

ونعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة الإمارات إلى الشعب الإماراتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع "قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو/أيار".

وأعلنت دولة الإمارات الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مدة 40 يوماً.

كما أعلنت البلاد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على الشيخ خليفة بن زايد.