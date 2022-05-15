رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى الإمارات اليوم لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يصل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الأحد إلى دولة الإمارات لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، إن جونسون الذي قال إنه يشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ خليفة سينتهز فرصة الزيارة "لتعزيز الروابط القوية بين المملكة المتحدة والإمارات والتي ستستمر تحت رئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن جزيل شكره وتقديره لإخوانه زعماء وقادة الدول لتهنئته بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لإخوانه زعماء وقادة دول العالم دوام الصحة والعافية ولشعوبهم الشقيقة وبلدانهم مزيدا من التقدم والازدهار وأن ينعموا بالأمن والاستقرار.

كما توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشكر لإخوانه زعماء وقادة الدول لما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم.

وتوالت التهاني من زعماء وقادة دول العالم على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات، مؤكدين أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهل لهذه الثقة الغالية ومسؤوليتها، فقد نهل من حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان القائد المؤسس ومن مدرسة الشيخ خليفة، سائلين المولى تعالى أن يعينه على حمل هذه الأمانة العظيمة وأن يوفقه ويسدد خطاه لما فيه الخير لشعبه وأمته.