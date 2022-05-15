وسائل إعلام: إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمتجر في مدينة بوفالو بولاية نيويورك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار بمتجر في مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأمريكية.



وقال قسم شرطة مدينة بافالو الأمريكية على "تويتر" إن الشرطة توجهت إلى موقع "إطلاق نار عشوائي" في متجر بقالة واحتجزت مشتبها به.

وأضاف القسم، أن العديد من الأشخاص أصيبوا بالرصاص، دون أن يحدد عددهم أو مدى خطورة إصاباتهم، إلا أن وسائل إعلام تحدثت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل جراء إطلاق النار.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول على "تويتر" إنها تتابع واقعة إطلاق النار.

وأكد مسؤول في الشرطة كان في موقع الحادث، ومصدر مقرب من وكالات إنفاذ القانون، أن "10 أشخاص قتلوا برصاص مسلح يرتدي درعا واقية ويحمل بندقية قوية، بينما أصيب 3 آخرون 2 منهم في حالة حرجة".

ولاحقا، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي، إنه "يتم التحقيق في حادث إطلاق النار في مدينة بوفالو بولاية نيويورك باعتباره جريمة كراهية".