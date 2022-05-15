ولي العهد السعودي يهنئ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

هنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.



وعبّر ولي العهد خلال اتصال هاتفي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مساء السبت، عن التهنئة للشيخ محمد بن زايد ولشعب دولة الإمارات بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، سائلاً الله تعالى التوفيق لخدمة دولة الإمارات وشعبها، ومواصلة مسيرة التنمية، متمنياً لدولة الإمارات المزيد من الأمن والرخاء والاستقرار والازدهار.

فيما عبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن الشكر والتقدير لولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة.