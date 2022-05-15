وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يهنئان محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأ وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات.



وكتب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مهنئا على حسابه الرسمي على "تويتر" السبت: "أحر التهاني لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه ليصبح رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع بلينكن في تغريدة التهنئة: "سيواصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إرث الشيخ خليفة بن زايد. وأتطلع إلى استمرار التعاون الوثيق بين شعبينا".

كما عزى وزير الخارجية الأمريكي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قائلا "أتقدم بأحر التعازي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في وفاة الشيخ خليفة بن زايد".

وفي تهنئة مماثلة هنأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات.

كما بعث أوستن بأحر التعازي في وفاة المغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوماً.

كما أعلنت تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتباراً من اليوم حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وانتخب المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد المجلس اجتماعاً، السبت، في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وذكر بيان صادر من وزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.