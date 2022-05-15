شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مايو 2022

انطلقت، صباح الأحد، انتخابات نيابية شاملة في لبنان يأمل المشاركون فيها أن تشكل بارقة أمل في مسار البلاد الغارقة في خلاف سياسي وأزمة اقتصادية.



وكانت عملية توزيع صناديق الاقتراع على كل المراكز الانتخابية، انتهت، السبت، حيث تسلمها رؤساء الأقلام والكتبة تمهيدا لبدء العملية الانتخابية.

ومن المفترض أن يختار الناخبون اللبنانيون في السباق التشريعي المرتقب، 128 نائباً يتوزعون على 15 دائرة انتخابية، وفق قانون انتخابي يعتمد على النسبية على أساس اللوائح المغلقة، مع إعطاء صوت تفضيلي واحد من كل ناخب لمرشح ضمن اللائحة.

وتتوزع الدوائر الانتخابية والمقاعد على الشكل التالي.

الدوائر الانتخابية:

دائرة الشمال الأولى

عدد المقاعد: 7

تضمّ هذه الدائرة محافظة عكار. يُشكّل الناخبون المسلمون النسبة الكبرى في هذه الدائرة، خصوصاً المسلمين السنّة. ويبلغ عدد الناخبين المقيمين، بحسب لوائح الشطب، 28095 ناخباً، بالإضافة إلى 3695 ناخباً تسجّلوا في بلاد الاغتراب، ليبلغ العدد الكلّي 283790 ناخباً.

عدد المقاعد: 7

سنّة: 3

روم أرثوذكس: 2

علوي: 1

ماروني: 1

عدد المرشّحين: 84 مرشحاً.

دائرة الشمال الثانية

عدد المقاعد: 11

تضمّ هذه الدائرة 3 أقضية هي: طرابلس وقضاء المنية وقضاء الضنية. يُشكل الناخبون المسلمون النسبة الكبرى في هذه الدائرة، حيث يبلغ عدد الناخبين المُقيمين 345275 ناخباً، بالإضافة إلى 4869 مغترباً، ليبلغ مجموع الناخبين 350144 ناخباً.

عدد المقاعد: 11

سنّة: 8 (طرابس: 5/ الضنية: 2/ المنية: 1)

علويون: 1 (طرابس: 1)

موارنة: 1

روم أرثوذكس: 1 (طرابس: 1)

عدد المرشّحين لانتخابات 2022 :141 مرشحاً.

دائرة الشمال الثالثة

تضمّ هذه الدائرة 4 أقضية هي: بشري والبترون والكورة وزغرتا. يشكل الناخبون المسيحيون النسبة الكبرى فيها.ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 239079، وتسجّل في الاغتراب 12337 ناخباً ليبلغ عدد الناخبين الكليّ 249416 ناخباً.

عدد المقاعد: 19

موارنة: 7 (بشرّي: 2/ البترون: 2/ زغرتا: 3)

روم أرثوذكس: 3 (الكورة: 3)

بلغ عدد المرشّحين لانتخابات 2022: 67 مرشحاً.

دائرة جبل لبنان الأولى

تضمّ هذه الدائرة قضاءي كسروان وجبيل، ويشكّل الموارنة أغلبية الناخبين، أي نحو 82 في المئة. ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 172594، وتسجّل في الاغتراب 4116 ناخباً ليبلغ عدد الناخبين الكليّ 176710 ناخبين.

عدد المقاعد وتوزيعها

المقاعد: 8

مورانة: 7 (كسروان: 5/ جبيل: 2)

شيعة: 1 (جبيل:1)

ترشّح لانتخابات 2022: 66 مرشحاً.

دائرة جبل لبنان الثانية

تتألف هذه الدائرة من قضاء واحد هو المتن الشمالي. يُشكّل الناخبون المسيحيون النسبة الكبرى في هذا القضاء، أي نحو 94 في المئة. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 175224 ناخباً، بالإضافة إلى 4695 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ عدد الناخبين الكليّ 179919 ناخباً.

عدد المقاعد: 8

موارنة: 4

روم أرثوذكس : 2

روم كاثوليك : 1

أرمن أرثوذكس: 1

عدد المرشحين: 62 مرشحاً.

دائرة جبل لبنان الثالثة

تتألف هذه الدائرة من قضاء واحد هو قضاء بعبدا. ينقسم تقريباً الناخبون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 161970 ناخباً، بالإضافة إلى 4165 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ العدد الكليّ للنّاخبين 166135 ناخباً.

عدد المقاعد: 6

موارنة: 3

شيعة: 2

دروز: 1

عدد المرشّحين لانتخابات 2022: 41 مرشّحاً.

دائرة جبل لبنان الرابعة

تضم هذه الدائرة قضاءي الشوف وعاليه. يُشكّل الناخبون الدروز النسبة الكبرى من النّاخبين. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 321523 ناخباً، بالإضافة إلى 8347 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ العدد الكليّ للناخبين 329870 ناخباً.

عدد المقاعد وتوزيعها:

المقاعد: 13

موارنة: 5 (الشوف: 3/ عاليه: 2)

دروز: 4 (الشوف: 2/ عاليه: 2)

السنة: 2 (الشوف: 2)

روم كاثوليك: 1 (الشوف:1)

روم أرثوذكس: 1 (عاليه: 1)

بلغ عدد المرشّحين لانتخابات 2022: 100 مرشّح.

دائرة بيروت الأولى

تضمّ هذه الدائرة الأشرفية – الرميل – المدوّر – الصيفي. يشكّل الناخبون المسيحيّون النسبة الكبرى، أي نحو 90 في المئة. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 131343 ناخباً، بالإضافة إلى 3393 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ عدد الناخبين الكليّ 134736 ناخباً.

عدد المقاعد وتوزيعها

مقاعد: 8

أرمن أرثوذكس: 3

أرمن كاثوليك:1

روم أرثوذكس: 1

موارنة: 1

روم كاثوليك: 1

أقليّات: 1

عدد المرشّحين لانتخابات 2022: 56 مرشّحاً.

بيروت الثانية

تضمّ هذه الدائرة أحياء: دار المريسة – رأس بيروت - زقاق البلاط – المزرعة – المصيطبة – ميناء الحصن – الباشورة – المرفأ. يُشكّل الناخبون المسلمون النسبة الكبرى أي نحو 62 في المئة. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 346406 ناخبين، بالإضافة إلى 7008 ناخبين في بلاد الاغتراب، ليبلغ العدد الكليّ للنّاخبين 353414 ناخباً.

عدد المقاعد: 11

سنّة: 6

شيعة: 2

دروز: 1

إنجيليّون: 1

روم أرثوذكس: 1

عدد المرشحين: 118 مرشحاً.

دائرة لبنان الجنوبي الأولى

تضمّ هذه الدائرة قضاءي صيدا وجزين اللذين دمجا في القانون الجديد، بعد ما كانا قضاءين منفصلين. ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 120050 ناخباً، وتسجّل في الاغتراب 122524 ناخباً ليبلغ عدد الناخبين الكليّ 122524 ناخباً.

عدد المقاعد: 5

سنة: 2 (صيدا)

موارنة: 2 (جزين)

روم كاثوليك: 1 (جزين)

بلغ عدد المرشّحين: 42 مرشحاً.

دائرة لبنان الجنوبي الثانية

تضمّ هذه الدائرة قضاءي الزهراني وصور، بعدما ضمّهما القانون الجديد. يشكّل الناخبون المسلمون النسبة الكبرى في هذه الدائرة، خصوصاً أبناء الطائفة الشيعية، الذين تبلغ نسبتهم 81 في المئة من عدد الناخبين الكليّ. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 296209 ناخبين، بالإضافة إلى 7983 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ عدد الناخبين الكليّ 304192 ناخباً.

عدد المقاعد وتوزيعها:

7 مقاعد

شيعة: 6 (صور: 4/ الزهراني: 2)

روم كاثوليك: 1 (الزهراني)

بلغ عدد المرشحين: 25 مرشّحاً.

دائرة لبنان الجنوبي الثالثة

تضم هذه الدائرة 4 أقضية: النبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا. يُشكّل الناخبون المسلمون النسبة الكبرى في هذه الدائرة. يبلغ عدد الناخبين المقيمين 451828 ناخباً. تسجّل في بلاد الاغتراب 8737 ناخباً ليبلغ العدد الكليّ للنّاخبين 460565 ناخباً.

توزيع المقاعد

شيعة: 8 (النبطيّة: 3/ بنت جبيل: 3/ مرجعيون وحاصبيا: 2)

روم أرثوذكس: 1 (مرجعيون وحاصبيا: 1)

دروز: 1 (مرجعيون وحاصبيا: 1)

سنة: 1 (مرجعيون وحاصبيا: 1)

بلغ عدد المرشّحين: 38 مرشحاً.

البقاع الأولى

تتألّف هذه الدائرة من قضاء واحد هو قضاء زحلة. ينقسم النّاخبون تقريباً مناصفة بين مسيحيّين ومسلمين مع أرجحيّة مسيحيّة. يبلغ عدد النّاخبين المقيمين 171688 ناخباً. تسجّل في بلاد الاغتراب 3925 ناخباً ليبلغ العدد الكليّ للنّاخبين 175613 ناخباً.

عدد المقاعد: 7

روم كاثوليك: 2

روم أرثوذكس: 1

موارنة: 1

شيعة: 1

سنة: 1

أرمن أرثوذكس: 1

بلغ عدد المرشّحين: 72 مرشحاً.

دائرة البقاع الثانية

تضمّ هذه الدائرة قضاءي البقاع الغربي وراشيا. يُشكّل النّاخبون المسلمون النسبة الكبرى في هذه الدائرة، خصوصاً المسلمين السنّة. يبلغ عدد النّاخبين المقيمين 139465 ناخباً، بالإضافة إلى 4347 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ العدد الكليّ للنّاخبين 143812 ناخباً.

عدد المقاعد: 6

سني: 2

شيعي: 1

ماروني: 1

روم أرثوذكس:1

درزي: 1

بلغ عدد المرشّحين: 50 مرشحاً.

دائرة البقاع الثالثة

تضمّ هذه الدائرة محافظة بعلبك – الهرمل. يشكّل الناخبون المسلمون النسبة الكبرى في هذه الدائرة، خصوصاً الشيعة. ويبلغ عدد الناخبين المقيمين 312769 ناخباً، بالإضافة إلى 2874 ناخباً في بلاد الاغتراب، ليبلغ العدد الكلّي للناخبين 315643 ناخباً.

عدد المقاعد: 10

شيعة: 6

سنّة: 2

موارنة: 1

روم كاثوليك: 1

بلغ عدد المرشحين: 81 مرشحاً.