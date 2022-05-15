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كوريا الجنوبية: 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

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الدمام - شريف احمد - أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 25 ألفا و 434 إصابة بكوفيد19-، من بينها 26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و 782 ألفا و61 إصابة.

وسجلت كوريا الجنوبية 48 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 23 ألفا و709 حالات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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