شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش اليوم مقترح إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائبة دينا هلالى بشأن إنشاء منصة ذكية تهدف لرفع الوعى من خلال تقديم الإرشاد النفسى والتربوى والاجتماعى.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ اليوم، اقتراحا برغبة مقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تفعيل دور لجان المصالحات والقضاء العرفى في المجتمع المصرى.

في حين تناقش لجنة الصناعة في اجتماع لها، قضية توطين الصناعة المصرية وتقليل الواردات، أما لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ فتناقش اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمد المنزلاوى بشأن تعديل أسعار ومد فترة تنفيذ التعاقدات للمقاولين والمصنعين والموردين في جميع المناقصات والتعاقدات الحكومية والمشروعات القومية.