شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي» تسجل 1203 إصابة بكوفيد-19 بلا أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مدينة شنغهاي الصينية 1203 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا بلا أعراض يوم السبت انخفاضا من 1487 في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات نشرت اليوم الأحد تراجع الإصابات المؤكدة المصحوبة بأعراض في المركز المالي الصيني إلى 166 من 194 في اليوم السابق.

ولم يتم تسجيل أي إصابات خارج مناطق الحجر الصحي بعد تسجيل إصابة واحدة في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي ثلاث وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 مقابل وفاة واحدة في اليوم السابق.