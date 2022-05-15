شكرا لقرائتكم خبر عن غياب المرونة الأوروبية يقوض السلام في أيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأمريكية: إن عدم المرونة الأوروبية يهدد السلام في أيرلندا الشمالية.

وبحسب مقال لـ «عظيم إبراهيم»، مدير معهد «نيولاينز» للإستراتيجية والسياسة في واشنطن، كانت نتائج انتخابات مجلس أيرلندا الشمالية هذا الشهر صادمة، على الرغم من أنها لم تكن مفاجئة.

وأردف يقول: حقق القوميون من حزب «الشين فين»، الذي يدعو إلى أيرلندا موحدة، نتائج جيدة على نحو متزايد منذ أن صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016.

وأضاف: في غضون ذلك، فقد الحزب الوحدوي الرئيسي، الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، المؤيد للتاج البريطاني، الدعم الشعبي، جزئيًا؛ لأنه دعم إدارة أقلية محافظة منذ عدة سنوات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تمزق الحكومة.

وأردف: أصبح هذا الأمر أكثر صعوبة بسبب المناخ السياسي في جميع أنحاء جزيرة أيرلندا.

وتابع: هذا هو السبب الذي جعل «شين فين» في المركز الأول، ويبدو الآن أنه مستعد للتسبب في اضطراب سياسي كبير في نظام تقاسم السلطة في بلفاست.

ومضى يقول: كان الأمر دائمًا محفوفًا بالمخاطر، وتم حل المشكلة عدة مرات من قبل، لكن هذا هو أكبر تحدٍ على الإطلاق للحكم الذاتي السلمي في أيرلندا الشمالية منذ اتفاقية الجمعة العظيمة.

وبحسب الكاتب، سيلقي العديد من المراقبين باللائمة في هذا التصويت فقط على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن اللوم يقع بشكل كبير على أعمال الاتحاد الأوروبي، والشروط التي حاول فرضها على أيرلندا الشمالية.

وتابع: تم تأجيل التجارة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى بشكل خطير كجزء من بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو ما وضع قيودًا جمركية بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة. وأردف: أدى ذلك إلى تعريض صناعات معينة وسلاسل التوريد الخاصة بها للخطر، وهي معرضة باستمرار لخطر الانهيار، أدى ذلك إلى تآكل ارتباط أيرلندا الشمالية ببريطانيا العظمى من خلال إخضاع شؤون أيرلندا الشمالية للمحاكم الأوروبية ولحق نقض أوروبي بحكم الأمر الواقع.

ومضى يقول: كان من المفترض دائمًا أن يكون هذا الترتيب مؤقتًا، لقد ادعى كل جانب أن ذلك يمثل تهديدًا غير مُرضٍ، وحقيقيًا للازدهار الاقتصادي والوئام السياسي في أيرلندا الشمالية، ومع ذلك، فقد استمر بسبب عدم مرونة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: كان هناك العديد من المناورات في المفاوضات للتخفيف من أسوأ آثار البروتوكول، ظلت المملكة المتحدة تنخرط مع الاتحاد الأوروبي في هذه النقطة بالتحديد لفترة طويلة، تسمح المادة 16 من البروتوكول بإنهائه إذا أعلن أحد الأطراف أنه فشل تمامًا، اعتبرت المملكة المتحدة البروتوكول فاشلاً منذ فترة طويلة.

وأردف: منذ يوليو 2021 عندما أعلنت المملكة المتحدة أنه قد تم الوصول إلى عتبة تفعيل المادة 16، تم الحفاظ على البروتوكول بالكامل بحسن نية بريطاني، ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك أي مؤشر على الحركة من قبل الاتحاد الأوروبي، حيث صرح ماروش تشيفتشوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية للعلاقات بين المؤسسات، مرارًا وتكرارًا بأنه ليس لديه تفويض لإعادة التفاوض بشأن البروتوكول.

وأردف: لا تزال المملكة المتحدة تريد حلاً يتم التوصل إليه بالحوار مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يأتي، لا يمكن للمملكة المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدي ولا تفعل شيئًا إلى الأبد، حيث تعرضت أيرلندا الشمالية لنوع من الاضطراب الذي أحدثته انتخابات الأسبوع الماضي.

وأضاف: يُعد البروتوكول نفسه أيضًا مصدرًا للخلاف داخل أيرلندا الشمالية، لا يستطيع الحزب الوحدوي الديمقراطي، الذي ليس لديه سلطة التأثير على مفاوضة الاتحاد الأوروبي، إلا أن يقول بنبرة شديدة الخطورة «إن استمرار القيود يهدد سلامة أيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة، واحتمال استمرار اقتصادها في التعافي بعد الوباء».

ولفت إلى أن إسفينًا كهذا آخر ما تحتاجه أيرلندا الشمالية، مضيفا: في الواقع، بدأ البروتوكول يقوّض روح اتفاقية الجمعة العظيمة التي كان من المفترض حمايتها على المدى القصير.