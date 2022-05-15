شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة حقوقية: إحراق الحوثيين خيام مهاجرين أفارقة بصعدة جريمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية، وإحراقها محلات وخيم مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو الحدودية بمحافظة صعدة، مما أسفر عن وفاة 17 شخصاً وإصابة آخرين لم يعرف بعد الحصيلة النهائية.

وأشارت الشبكة في بيان لها، إلى أن الميليشيا تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل، وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية والقتال في صفوفها أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود من اليمنيين والأفارقة الذين يتخذون اليمن منطقة عبور إلى عدد من الدول بحثاً عن لقمة العيش.

واعتبرت الشبكة، هذه الجريمة إضافة جديدة إلى سجل الميليشيا الدموي خصوصاً بعد قتل أكثر من 60 أفريقياً حرقاً في سجن الجوازات بالعاصمة صنعاء في العام 2020، ناهيك عن الجرائم المستمرة بحق المدنيين اليمنيين العزل. مطالبة كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل.

من جهة أخرى التقى قائد المنطقة الأولى قائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن صالح طيمس، أمس رئيس الفريق الميداني للجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ماجد فضائل.

وتطرق اللقاء الذي حضره عدد من قادة الألوية وضباط من منتسبي المنطقة العسكرية الأولى، إلى مسارات العمل التي من شأنها المساهمة بالحد من ظاهرة تجنيد الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع وإكسابهم المهارات والمعرفة التي تساعدهم على بناء وطنهم ونهضته.

وفي اللقاء، أشار قائد المنطقة العسكرية إلى أهمية عمل اللجنة وإنجاح مهامها .. مؤكداً التزام المنطقة التام بمواد القانون والدستور ذات الصلة بمنع الأطفال من التجنيد أو الالتحاق بدورات التجنيد .

بدوره استعرض الوكيل فضائل طبيعة عمل ومهام اللجنة الفنية من أجل اتخاذ التدابير العملية للقضاء على ظاهرة تجنيد الأطفال، والقرارات والتعليمات من القيادة العليا لدولة لكافة المناطق والوحدات العسكرية والأمنية بمنع تجنيد الأطفال وسلم نسخة من مصفوفة كاملة بتلك التوجيهات والتعليمات بشأن منع تجنيد الأطفال.

عقب ذلك قام الفريق بزيارة ميدانية إلى قيادة اللواء 101 شرطة جوية، اطلعوا خلالها على مدى الالتزام بالقانون والدستور في عملية التجنيد وتم تسليمهم مصفوفة التوجيهات بشأن منع تجنيد الأطفال.