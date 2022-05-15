شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الحاكم في فنلندا يدعم الانضمام للناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في فنلندا أمس السبت، دعمه للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب بيان صادر على الموقع الإلكتروني الخاص بالحزب، عقب اجتماع خاص.

وأيد رئيس فنلندا ساولي نينيستو، ورئيسة الوزراء سانا مارين، الانضمام إلى الناتو «بدون تأخير»، في وقت سابق هذا الأسبوع، قائلين إن ذلك سيعزز أمن البلاد.

ويعني دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمسألة انضمام فنلندا للناتو أن غالبية كبيرة في البرلمان الفنلندي تؤيد الانضمام، وهو قرار تتخذه الحكومة، ولكن أيضا يستلزم موافقة برلمانية.

وجددت مارين دعمها للانضمام للناتو خلال كلمة ألقتها أمام مندوبي الحزب أمس السبت، قائلة إن روسيا أظهرت عدم احترامها للاتفاقيات الدولية، بحسب الموقع الإلكتروني يل، وأضافت أنه لا يوجد سوى استنتاج واحد يمكن استخلاصه من هذا وهو أنه حان الوقت للانضمام للناتو.

وقد تعلن فنلندا قرارا بشأن ما إذا كانت سوف تنضم للناتو بحلول اليوم الأحد.

وأبلغ رئيس فنلندا ساولي نينيستو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيا، أن بلاده ستتخذ قرارا بشأن انضمامها لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أمس السبت، إن المحادثة مع بوتين كانت «مباشرة وصريحة» وجرت بدون إثارة، طبقا لما ذكره رئيس فنلندا في بيان.

وكان نينيستو قد رفض في وقت سابق من اليوم تلميحات بأن تركيا ستمنع بلاده والسويد المجاورة من الانضمام إلى الحلف، بالنظر إلى أن الولايات المتحدة تدعم هذه الخطوة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال الجمعة، إن تركيا لا تدعم انضمام السويد وفنلندا إلى عضوية الناتو، معللة السبب في ذلك إلى مخاوف بشأن «الإرهابيين» الأكراد.

وتشكو تركيا منذ فترة طويلة من عدم وجود تعاون كاف من جانب الناتو والحلفاء الأوروبيين في جهودها ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه منظمة إرهابية.