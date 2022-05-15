شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الصومالية تحظر التجول في مقديشو خلال انتخاب الرئيس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة الصومالية حظرا للتجول يستمر 33 ساعة في العاصمة مقديشو، من شأنه أن يبقي جميع السكان تقريبا في المنازل خلال اقتراع في البرلمان يسعى الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد للفوز فيه بفترة ثانية.

وأعلن المتحدث باسم الشرطة عبدالفتاح آدم في مؤتمر صحفي أمس السبت حظرا شاملا لتجول الأشخاص والمركبات من الساعة التاسعة مساء اليوم (1800 بتوقيت جرينتش) حتى الساعة السادسة صباح غد الإثنين.

ويستثنى من حظر التجول نواب البرلمان ورجال الأمن والموظفون الآخرون المعنيون بالتصويت.

وسيُجرى الانتخاب غير المباشر، الذي يختار خلاله النواب الرئيس، في حظيرة طائرات في مطار خلف جدران واقية من الانفجارات تحسبا لهجمات يمكن أن يشنها الإسلاميون المتشددون وتدخلات فصائل داخل الأجهزة الأمنية.

ويتنافس الرئيس الحالي مع 37 مرشحا آخرين، من بينهم رئيسان سابقان هما شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود.

وكان عدد المرشحين المنافسين لمحمد عبد الله محمد 39 قبل أن يعلن مرشحان بين يومي الخميس والجمعة انسحابهما من المنافسة.

ومن المقرر أن يبدأ الاقتراع في وقت مبكر غدا الأحد، ومن المتوقع أن يستمر إلى الليل وسط وضع أمني مضطرب إذ تخشى الشرطة أن تشن حركة الشباب الإسلامية المتشددة هجمات مسلحة لتعطيل العملية الانتخابية.

وتمزق حرب أهلية الصومال منذ عام 1991 كما أنه يواجه صعوبة في إعادة بناء المؤسسات في مواجهة تمرد دموي يشنه متشددو حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف.

وأدى خلاف بين الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي إلى انقسام الأجهزة الأمنية. وأحبط البرلمان العام الماضي محاولة الرئيس لتمديد رئاسته لأربع سنوات.

وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة الشباب واندلاع معارك بين الفصائل.