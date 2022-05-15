شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يصوتون اليوم للعروبة والسيادة.. ورفض تحالف الفساد والسلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوجه اللبنانيون اليوم إلى مراكز الاقتراع لسيادة لبنان وإنهاء حكم تحالف الفساد مع السلاح، على طريق تحرير لبنان من هيمنة المشروع الإيراني وإنهاء هيمنة سلاح الميليشيا، اليوم ينتخب اللبنانيون الأحرار من يدافع عن هوية لبنان العربية في وجه نقل لبنان إلى الفلك الفارسي، اليوم سينتصر السياديون في وجه «حزب الله» ومنظومة الدمار والفساد.

رفع الاحتلال

يشدد منسق «تجمع من أجل السيادة» نوفل ضو، في تصريح لـ (اليوم)، على أن «هذه الانتخابات تكمن أهميتها في أنها أظهرت حقيقة المشكلة في لبنان، وأعادت تصحيح البوصلة، من بعد ما كان البعض يسعى عن حسن أو سوء نية إلى إظهار أن المشكلة في لبنان هي اقتصادية ـ مطلبية ـ اجتماعية ـ إنمائية».

وقال ضو: «نجحنا كفريق سياسي عمل على موضوع ضرورة إظهار حقيقة المشكلة على أنها مشكلة احتلال إيراني للدولة والأراضي اللبنانية، وهنالك محاولة لتغيير هوية لبنان، نجحنا بعد جهد كبير جدا في إقناع قسم كبير من الثورة، ونجحنا في تثبيت واقع حقيقة المشكلة في لبنان على أنها مشكلة احتلال وبالتالي وصلنا إلى الانتخابات على قاعدة من هو مع «حزب الله» ومن هو ضده، بمعزل عن النتيجة والأرقام التي ستسفر عنها هذه الانتخابات، إلا أنه من الواضح والثابت والأكيد أن لبنان أصبح اليوم في مواجهة واضحة مع «حزب الله»، فهذه الانتخابات تحولت من مجرد مناسبة ديمقراطية تتكرر كل أربع سنوات وفقا للنظام الديمقراطي، إلى محطة من محطات رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، وهذه هي أهمية الانتخابات».

مواجهة الحزب

ويوضح أن «المهم ليس النتيجة والمهم ليس إذا تمكن حزب الله من أن يخطف أكثرية نيابية أو أكثر من ذلك، هذه الانتخابات عنوانها الواضح أصبح مواجهة حزب الله، وأيا كانت النتائج ولو عشرات النواب دخلوا ولم يكونوا أكثرية في مجلس النواب بل تمكنا من النجاح في إدخال منطق المقاومة ضد الاحتلال الإيراني في مجلس النواب، وبالتالي أصبحنا نخوض المعركة على أرض حزب الله»، مضيفا: «لن نسمح له بخوض المعركة على أرضنا، كل هم حزب الله كان هو تحويل الثورة والعمل السياسي في لبنان لمجرد عمل مطلبي ـ معيشي، عبر إلهاء الناس بلقمة العيش، ولكن نجحنا في إعادة المشكلة إلى حقيقتها، وأننا في أزمة احتلال، ونحن نخوض الانتخابات النيابية وسنخوض مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية بعناوين واضحة لها علاقة بالمسألة السيادية وسلاح حزب الله والاحتلال الإيراني للبنان، وبالمشروع الإيراني في لبنان ودول المنطقة».

ويختم: «لقد تمكنا بكسر حزب الله قبل أن تبدأ الانتخابات النيابية عندما نجحنا في جعل هذه الانتخابات عنوانها الأساسي نزع سلاح حزب الله، النجاح الأساسي الذي قمنا به هو أن نلزم حزب الله بعناوين معركتنا الانتخابية، وليس فرض عناوين معركته على هذه الانتخابات، ونحن مدعوون للسير ما بعد الانتخابات لفرض عناوين المعركة، والأمر سيظهر في أول جلسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس للمجلس، حيث سيظهر أن نبيه بري الذي كان يشكل جزءا من الثنائي الإيراني في لبنان مدى هشاشة الأصوات التي سيحصل عليها لرئاسة مجلس النواب، وستكر السبحة بعد ذلك في تظهير واضح لمدى رفض اللبنانيين لمشروع حزب الله وسياسته وأدواته».

الجبهة السيادية

من جهتها، أشارت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» في مؤتمر صحافي، إلى أن ميليشيا حزب الله قرارها بتغيير واقع المجتمع سوسيولوجيا وأمنيا وماليا وعسكريا وتربويا ومصرفيا واقتصاديا وثقافيا، وكل هذا الدمار أو بالأحرى جهنم التي أوصلنا إليها طاقم الحكم سبق أن بشرنا بها رئيس الجمهورية، ومن يعتقد بأن كلام نصرالله في منتصف الثمانينيات انتهت مفاعيله من أن كسروان وجبيل للشيعة ويجب استرجاعها من الغزاة الصليبيين، وطبعا هو يعني بالصليبيين الموارنة يكون مخطئا، هذه المنظمة الإيرانية خططت بهدوء وتنفذ بهدوء ومن دون أي رادع، ولا لزوم للتذكير بما قامت وتقوم به من تعديات، ومن يراجع ملفات عقارات الكنيسة المصادرة يعلم تماما فحوى هذا الكلام.

وقالت في بيان: «تعالوا اليوم نشرح ونشرح شعار حزب الله نبني ونحمي». ماذا بنى حزب الله؟ بنى ترسانة أسلحة على حساب مؤسساتنا الأمنية والعسكرية. بنى مصرفه الخاص على حساب مصرفنا حيث ودائع الناس. بنى مجموعة مرتزقة تنفذ عمليات إرهابية خارج الحدود. بنى شبكة اتصالات للتجسس علينا على حساب شبكة الاتصالات. بنى شبكات تهريب وحدود متفلتة.