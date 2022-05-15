وفاة لاعب برشلونة والديوانية سابقاً بحادث سير

توفي لاعب برشلونة الاسباني والديوانية العراقي سابقاً ماكسي رولون اثر حادث سير.

وكشفت عدد من وسائل الاعلام الأجنبية عن سبب وفاة ماكسي رولون وكانت بسبب حادث سير وقع ظهر السبت في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث توفى مع شقيقه.

ونعى نادي الديوانية عبر صفحته الرسمية في الفيسبوك بالقول “أحزننا كثيراً خبر وفاتك، دعائنا لك بالرحمة والمغفرة”.