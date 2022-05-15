شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن تنسيقية الأحزاب: الحوار الوطنى جامع وشامل وسيشهد حالة زخم شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوار جامع وشامل، وسيشهد حالة من الزخم الشديدة، وهناك دعوة غير مسبوقة للجميع للجلوس على طاولة الحوار.

أضاف درويش، في مداخلة لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن الحوار الوطني يؤكد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع للجلوس على طاولة الحوار، لبناء جبهة داخلية قوية تستطيع التصدي للتحديات الإقليمية والدولية، "هناك محاور عديدة جدا تتعلق بالحوار الوطني نعمل عليها في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث نرى المحور السياسي بأن الوطن يتسع للجميع، كما أن المحور الاقتصادي والاجتماعي يضمان ملفات هامة".

وتابع النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "نرى أن الدولة المصرية تندفع بقوة في تطوير حياة المصريين لكي يعيشوا حياة كريمة، والحاجة إلى المحليات وضخ دماء جديدة من المحاور الهامة بالملف السياسي بالحوار الوطني، لأن المحليات استمرت لفترة تعاني ولا زالت تعاني من بعض الشخصيات والعناصر داخل المنظومة، وهذا يحتاج إلى إعادة نظر في الفترة المقبلة".