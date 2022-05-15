8 قتلى بإطلاق نار بمركز تسوق في نيويورك

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت شرطة مدينة بافلو شمالي غرب ولاية نيوريوك، سقوط عدة ضحايا في إطلاق نار داخل أحد المحلات التجارية.

وقالت إدارة شرطة بافلو، إن المشتبه به في الهجوم المسلح رهن الاحتجاز، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام، فيرجح أن يكون ثمانية أشخاص على الأقل قد لقوا مصرعهم، بعد أن دخل مسلح إلى محل تجاري في بافلو، وفتح النار على عدة أشخاص بعد ظهر السبت.

أفادت وكالة “أسوشيتد برس”، بأن الشرطة الأمريكية استجابت لحادثة إطلاق نار في متجر في منطقة بوفالو في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضافت أنه تم اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق النار التي حدثت في أحد متاجر المواد الغذائية.

وأوردت “إن بي سي” عن مسؤول أمني أمريكي أن الحادث تسبب في 8 قتلى على الأقل.

ويقع المحل التجاري في حي تغلب عليه الطبقة الفقيرة، على بعد حوالي 3 أميال شمال وسط مدينة بافلو .

وكتبت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، على حسابها على تويتر أنها “تراقب عن كثب حادث إطلاق النار في مركز تجاري في بافلو “، مسقط رأسها. وقالت إن مسؤولي الولاية عرضوا على السلطات المحلية تقديم المساعدة.