زيلينسكي: الوضع في دونباس لا يزال بالغ الصعوبة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن الوضع في منطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة، مضيفا أن القوات الروسية ما زالت تحاول إظهار تحقيق انتصار من نوع ما.

وأضاف زيلينسكي في كلمة خلال مقطع مصور في وقت متأخر من الليل “في اليوم الثمانين من غزو شامل، يبدو ذلك جنونيا جدا، لكنهم لا يوقفون محاولاتهم”.

وصعدت القوات الروسية في الأيام القليلة الماضية، من هجومها على مواقع الجيش الأوكراني في جبهات القتال بمنطقة دونباس شرقي أوكرانيا، كما قصفت بالصواريخ مدينة أوديسا جنوبي غربي البلاد، مما خلف قتلى وجرحى.

وأعلنت أوكرانيا، اليوم السبت، أن قواتها صدت محاولات روسية للتقدم شرق البلاد وسط معارك ضارية، وأكدت أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة. وبينما تواصل القصف الروسي على مجمع “آزوفستال” في ماريوبول، تحدثت مصادر عن نية السلطات الموالية لموسكو في خيرسون طلب الانضمام إلى روسيا.

وفي آخر التطورات الميدانية، أكد حاكم منطقة لوغانسك شرق أوكرانيا، سيرغي غايداي أن القوات الأوكرانية صدّت محاولات روسية لعبور نهر فاصل وتطويق مدينة سيفيرودونيتسك.

وقال غايداي إن “قتالا عنيفا يحتدم على الحدود مع منطقة دونيتسك”، مشيرا إلى خسائر روسية كبيرة في المعدات والأفراد.