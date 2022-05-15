بطريقة هوليودية.. أغنى رجل في روسيا ينقذ يخته من المصادرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 15 مايو 2022 01:09 صباحاً - لجأت عدة دول أوروبية إلى مصادرة يخوت فاخرة يمتلكها الأوليغارش الروس كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

سلط تقرير نشره موقع “luxury launches” الضوء على قصة إنقاذ أحد أغلى اليخوت في العالم ويملكه أغنى رجل في روسيا، في أحداث شبيهة بما يجري في “أفلام هوليود”.

وقال الموقع إن اليخت “نورد” البالغة قيمته 500 مليون دولار كان يمكن أن يصادر نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تعود ملكية اليخت لأليكسي مورداشوف وهو أوليغارش وثري روسي مقرب من فلاديمير بوتين ومُستهدف من عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

أنفق مورداشوف أكثر من 465 ألف دولار من أجل إيصال اليخت الضخم إلى روسيا، وفقا للموقع.

قبل فرض العقوبات كان اليخت يتنقل بين جزر المالديف وسيشيل، لكنه غادرها في 12 مارس الماضي تجنبا للعقوبات.

انطلق اليخت بأقصى سرعته بعد أن عمد طاقمه إلى إطفاء أجهزة التتبع في خطوة، وصفها تقرير الموقع بأنها “مميتة” لأن ذلك قد يتسبب بحصول حوادث تؤدي في العادة إلى الغرق.

علق الموقع على هذه الخطوة بالقول “إنه نادرا ما يُتوقع حدوث هذا النوع من الحركة في الحياة الواقعية وتبدو أشبه بفكرة فيلم ضخم في هوليوود”.

ولإخراج يخت “نورد” بعيدا عن متناول السلطات، كان يجب أن يبحر لمسافة تصل لـ 6701 ميلا بحريا.

وصل اليخت إلى ميناء فلاديفوستوك في روسيا في 11 أبريل، حيث لا يزال راسيا هناك. ويقول الموقع إن اليخت يحتوي خزان وقود تصل سعته لـ 345 ألف لتر، حيث يكلف الخزان الكامل لرحلته إلى روسيا حوالي 465 ألف دولار.

يشار إلى أن “نورد”، الذي يبلغ ارتفاعه 464 قدما كان قد صُنع في حوض لبناء السفن في ألمانيا.

يتألف اليخت العملاق من ستة طوابق ويتسع لـ 36 ضيفا في 20 كابينة فاخرة. تشمل ميزاته الأخرى حوض سباحة كبير وجاكوزي ومنتجع صحي ومركز غطس وسينما ومنطقة للشواء ومرآب ومهابط للطائرات المروحية.

وإضافة لـ”نورد”، امتلك مورداشوف اليخت “ليدي إم” الذي تبلغ قيمته 65 مليون يورو، كانت قد صادرته السلطات الإيطالية في وقت سابق.

ومورداشوف هو مالك مجموعة الصلب “سيفرستال” وأحد أفراد الأوليغارشية الروسية الذين أدرجهم الاتحاد الأوروبي على لائحته السوداء.

تقدر مجلة فوربس صافي ثروة مورداشوف بنحو 29.1 مليار دولار قبل فرض العقوبات مما يجعله أغنى رجل في روسيا، مع الأخذ في الاعتبار أصول عائلته بأكملها.