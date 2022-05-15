انت الان تتابع خبر موسكو تعلن مقتل 10 جنود سوريين في ريف حلب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن إرهابيين استهدفوا حافلة تقل جنودا سوريين يوم أمس بصاروخ من نوع "تاو" المضاد للدبابات، ما أدى إلى مقتل 10 جنود وإصابة 12 آخرين.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، العميد البحري أوليغ جورافليف، إن "مسلحين إرهابيين أطلقوا صاروخا على حافلة صغيرة تقل جنودا (سوريين) من نوع "تاو" المضاد للدبابات، بمنطقة عنجارة بريف حلب الغربي".
وأضاف أن الاستهداف أسفر عن "مقتل 10 وإصابة 12 جنديا سوريا".
وأضاف أن الاستهداف أسفر عن "مقتل 10 وإصابة 12 جنديا سوريا".