انت الان تتابع خبر موسكو تعلن مقتل 10 جنود سوريين في ريف حلب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن إرهابيين استهدفوا حافلة تقل جنودا سوريين يوم أمس بصاروخ من نوع "تاو" المضاد للدبابات، ما أدى إلى مقتل 10 جنود وإصابة 12 آخرين.

