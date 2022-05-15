شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة نوعية فى البريد المصرى.. دراسة تكشف أهم الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية والتى جاءت تحت عنوان :" البريد المصري.. طفرة نوعية من حيث الشكل والمضمون"، أهم مظاهر الطفرة التي شهدها البريد المصري.

وتتمثل فيما يلى:

- تحقيق عدد من الإنجازات على المستوى الإداري، فتم إعادة هيكلة وظائف الإدارة العليا بالهيئة مع استحداث محاور جديدة من شأنها الارتقاء بالمستوى التنظيمي للهيئة، وتم تطوير منظومة الأجور للعاملين بالهيئة القومية للبريد، مع استحداث حافز تخصص لتمييز الوظائف ذات الطابع التخصصي وربط الدخل بالإنتاج.

-تمت ميكنة عمليات صرف المعاشات آليا من خلال الكارت الذكي، وتوفير خدمة توصيل المعاشات إلى المنازل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في ذلك دون تحمل تكاليف إضافية.

- أصبح البريد منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية وخدمات الشمول المالي، ووسيطًا بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر، فيتم من خلاله تلقي الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.

- إطلاق المنظومة الجديدة لإدارة العمليات اللوجستية وتوصيل الشحنات والطرود بمختلف أنواعها، بهدف تنمية خدمات التجارة الإلكترونية، والعمل على تعزيز مبدأ الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي للتكنولوجيا الحديثة.

- التوسع في فروع البريد المصري وتزويده بأجهزة تقدم الخدمات بتقنيات حديثة من خلال نشر الأكشاك البريدية وتوفير مكاتب بريد متنقلة مزودة بموظفي البريد، وماكينة صراف آلي بهدف تحريكها في أوقات الذروة في العمل بمكاتب البريد لاسيما في أوقات صرف المعاشات، وبالفعل تم تزويد المكاتب بعدد 1700 ماكينات صراف آلي، وجارٍ زيادة عدد المكاتب تباعًا، وذلك بالتنسيق بين الهيئة القومية للبريد ومصلحة الشهر العقاري.

- تأسيس المركز اللوجيستي للبريد في مطار القاهرة الدولي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، ويسهم المركز في تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.في إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصري بالعتبة؛ بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من إغلاقه؛ وتم الاعتماد في عمليات التطوير على التقنيات الحديثة في عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

- يقدم البريد المصري الكثير من الخدمات لأصحاب الهمم، وتم تطوير الفروع وتأهيلها وتجهيزها لهم، بالإضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، واستحداث أماكن مخصصة لهم وتسجيل بياناتهم من خلال الموظفين في جميع الفروع.