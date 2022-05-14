شكرا لقرائتكم خبر عن رشا فايز نائبة التنسيقية تزور جامعة مدينة السادات.. وتؤكد: العملاق القادم فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جامعة مدينة السادات، والتقت الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة، وتطرق اللقاء لعدد من الموضوعات الهامة، والتى تتعلق باحتياجات الجامعة ومتطلباتها، ومنها استمرار العمل بالمنشآت الجديدة واستكمال الهياكل الإدارية والأكاديمية، والقوى البشرية وموقف العمالة المؤقتة بالجامعة، والموارد المادية والبشرية المُخصصة للجامعة.

وقامت النائبة رشا فايز كليب بزيارة ميدانية للمبنى الجديد بكلية التربية للطفولة المبكرة، وكذلك زيارة المجمع الجديد لجامعة مدينة السادات والمُقام على مساحة 500 فدان، وتفقدا الأعمال الإنشائية بالمجمع، وعلى رأسها كلية الطب البيطرى، والسياحة والتربية.

ورأت النائبة رشا فايز أن جامعة مدينة السادات هي العملاق القادم فى التعليم والبحث العلمي، وذلك حال توافر الدعم المادي الكامل لها، وكذلك الدعم المعنوي، وأن الجامعات الجديدة والوليدة وكذلك جامعات المحافظات الحدودية لا يمكن مقارنتها او معاملتها بالمثل مع الجامعات الكبري والقديمة، ولابد من توافر الدعم الكامل لمثل هذه الجامعات حتي ننهض بالبحث العلمي والتعليم في مصر.