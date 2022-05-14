شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين تواصل حلقاتها النقاشية بشأن الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت نقابة الإعلاميين حلقاتها النقاشية التى تعقدها استعدادا لمشاركة النقابة فى الحوار الوطنى المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

وكان طارق سعدة نقيب الإعلاميين قال من قبل إن النقابة اجتمعت مع مجموعة من الإعلاميين فى القطاعين الرسمى والخاص فى شعب الإعلام الخمسة الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامى والحوار الوطنى.

وأضاف طارق سعده نقيب الإعلاميين أن النقابة ستستمر فى عقد تلك الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطنى مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين لتلقى كل المقترحات والرؤى بشأن كل القضايا المجتمعية والإعلامية.