الثبات والقوة عنوان الفترة الرئاسية الثالثة في الإمارات

سلط الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الضوء على أن مسيرة الإمارات ستمضي بثبات وقوة، حيث انتخب المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات، السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد هذا الانتقال الثالث للسلطة.

وعقد المجلس اجتماعاً في قصر المشرف بأبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضر الاجتماع حكام إمارات الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.

وذكر بيان لوزارة شؤون الرئاسة أنه تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس الراحل.

البرلمان العربي

وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الإمارات خلفا للراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأعرب في بيان صحفي، السبت، عن تمنياته الخالصة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بالتوفيق والسداد في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، بما يحقق تطلعات شعب الإمارات لمزيد من التنمية والتقدم والازدهار واستمرار عطائها الذي لا ينضب.

وأشار إلى ثقة البرلمان العربي في أن الرصيد الضخم لمكانة ومحبة دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي والدولي سيستمر وينمو مع القيادة الجديدة للبلاد.

التعاون الخليجي

فيما هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن إيمانه بأن مسيرة الإمارات العربية المتحدة ستمضي بثبات وقوة في ضوء الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة.

مؤكدا، في بيان صحفي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني، السبت، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تبدأ عهداً جديداً ومرحلة تاريخية في مسيرتها بقيادة الشيخ محمد بن زايد إنما تستكمل دورها الرائد وتعزز منجزاتها ومكتسباتها وتتطلع بكل ثقة وثبات إلى المستقبل كنموذج تنموي وريادي يحظى باحترام وإعجاب العالم».

وأشاد بالدعم الكبير الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد لمسيرة مجلس التعاون الخليجي العربية لتحقيق أهداف المجلس ولتعزيز التكامل الخليجي وترجمة تطلعات مواطني دول المجلس في كل ما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والرفاه.

تقاليد وقيم

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن «أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد أكدوا حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد دوت الخليج من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من مؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي رسخت مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعالمي وتعززت إنجازاتها الوطنية المختلفة».

وأعرب المجلس عن ثقته التامة بأن «شعب دولة الإمارات سيبقى كما أراده زايد والمؤسسون دوما حارساً أميناً للاتحاد ومكتسباته على جميع المستويات، داعين الله، عز وجل، أن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات الكريم».

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن «تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات راجياً المولى، عز وجل، أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات الوفي».

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

هو ابن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «الأب المؤسس» لدولة الإمارات

تولى منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

متزوج من الشيخة سلامة بنت حمدان آل نهيان

لديه أربعة أولاد وخمس بنات

يمتلك خلفية عسكرية

تخرج عام 1979 في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة

تلقى التدريب على سلاح المدرعات والطيران العامودي والطيران التكتيكي والقوات المظلية

انضم إلى دورة الضباط التدريبية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات

شغل مناصب عدة في القوات المسلحة الإماراتية

أسهم في تطوير القوات المسلحة

شغل عدداً من المناصب السياسية، والتشريعية والاقتصادية للدولة

أصبح ولياً لعهد أبوظبي في نوفمبر 2004

عرف عنه بذله الكثير من الجهود لتعزيز المعايير التعليمية في إمارة أبوظبي