الإدانات تلاحق الانتهاكات الإسرائيلية

رافقت الانتهاكات الإسرائيلية لتشييع جنازة الصحفية الفلسطينية المغتالة شيرين أبو عاقلة، عدد من الإدانات من ألمانيا حيث أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن صدمتها من أعمال العنف التي وقعت خلال جنازة مراسلة قناة «الجزيرة» الفضائية، أبو عاقلة، التي قُتلت في القدس. ومصر التي بينت أن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى»، وقال البيت الأبيض، إن صور الشرطة الإسرائيلية وهي تهاجم فلسطينيين يحملون نعش (شيرين أبو عاقلة) مقلقة للغاية، وإنه لا يمكنهم تبرير هذه الأفعال.

فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق باغتيال أبو عاقلة لأنها مسؤولة عن قتلها.

وسام القدس

وبينت وكالة وفا، أن عباس منح الصحفية الراحلة نجمة القدس من وسام القدس.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة أبوعاقلة، بحضور مدير عام قناة الجزيرة أحمد اليافعي، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح وزملاء الصحفية الراحلة.

مراسم بلا سلام

وشارك آلاف الفلسطينيين، الجمعة، في مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية- الأمريكية أبو عاقلة بعد يومين من مقتلها خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين في الضفة الغربية. وتمت مراسم الدفن، في مقبرة جبل صهيون جنوبي القدس وسط حضور رسمي وشعبي، وردد المشاركون في التشييع هتافات غاضبة ضد إسرائيل ورفعوا الأعلام الفلسطينية. ولكن تسبب اعتداء عناصر من الشرطة الإسرائيلية عليهم، بأن أصيب عشرات المشاركين في

موكب التشييع بالاختناق ورضوض وكسور.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع نظرائها بمجموعة السبع في مدينة فانجلز الألمانية، السبت، ردا على سؤال أحد المراسلين إنه لأمر محزن أنه «لم يكن من الممكن إتمام مراسم الجنازة بسلام وكرامة».

«أقول بصدق، أقول على نحو شخصي، لقد صدمت بشدة من هذا». مضيفة أن الديمقراطيات «تعتمد على تمكن صحفيين شجعان من نقل الحقيقة بأمان»، وأشارت إلى أن الصحفيين يجب ألا يكونوا «هدفا للعنف أبدا حتى يتمكنوا من القيام بعملهم المهم».

ينقسم وسام القدس إلى خمس درجات

«الوشاح الأكبر»

يمنح للملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات

«النجمة الكبرى»

ويمنح لرؤساء الحكومات والوزراء والمبعوثين الدوليين والقيادات البرلمانية والحزبية العربية والدولية

«نجمة القدس»

يمنح للوزراء والسفراء والمبعوثين والمحافظين وأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الفلسطينيين والأجانب

«نجمة السلام»

يمنح للنشطاء الفلسطينيين والأجانب الذين يعملون من أجل السلام، ولأعضاء البرلمانات وممثلي الأحزاب الداعمين لاستقلال دولة فلسطين

«فارس القدس»

يمنح للكفاءات المبدعة والمتميزة في مختلف المجالات