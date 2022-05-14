G7 تحذر من أزمة الحبوب

حذرت مجموعة الاقتصاديات السبعة الكبرى، السبت، من أن الحرب في أوكرانيا تؤجج أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد البلدان الفقيرة، وأن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لإلغاء حظر مخازن الحبوب التي تمنع روسيا من مغادرة أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، التي استضافت اجتماعًا لكبار دبلوماسيي مجموعة السبع، إن الحرب أصبحت «أزمة عالمية».

وقالت بربوك، إن ما يصل إلى 50 مليون شخص، خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، سيواجهون الجوع في الأشهر المقبلة ما لم يتم العثور على طرق لإطلاق الحبوب الأوكرانية، التي تمثل حصة كبيرة من الإمدادات العالمية.

في بيانات صدرت في نهاية الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام على ساحل بحر البلطيق الألماني، تعهدت مجموعة الدول السبع بتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا.

وقالت المنظمة: «لقد ولدت حرب روسيا العدوانية واحدة من أشد أزمات الغذاء والطاقة في التاريخ الحديث والتي تهدد الآن الفئات الأكثر ضعفاً في جميع أنحاء العالم».