مقتل 17 مهاجرا بحريق الحوثيين

أعلنت شبكة حقوقية باليمن، السبت، مقتل 17 مهاجرًا أفريقيًا بحادثة حريق أشعلها الحوثيون في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات -غير حكومية- في بيان صحفي: «نستنكر إحراق ميليشيا الحوثي محلات وخيم مهاجرين أفارقة في منطقة الرقو بمحافظة صعدة، ما أسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة آخرين».

وذكرت الشبكة أن «الميليشيا الحوثية تواصل جرائمها ضد المدنيين العزل، وتعمل على تصفية من يرفض الانسياق ضمن مخططاتها الإرهابية، والقتال في صفوفها، أو العمل في مجال تهريب المخدرات والممنوعات العابرة للحدود».

وطالبت الشبكة كافة المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين، وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل.