اختراق جديد من الحوثي للهدنة في اليمن

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بنيران جماعة أنصار الله الحوثية، رغم سريان الهدنة في البلاد. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية في بيان مقتضب إن " أحد أبطال قواتنا المسلحة استشهد مع إصابة آخر،اليوم، برصاص قناصة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب شرقي البلاد".

وأضاف البيان أن "الحادثة جاءت ضمن سلسلة الخروقات للهدنة الأممية من قبل الحوثيين".

ومنذ بداية أبريل الماضي، بدأ سريان هدنة في اليمن، رعتها الأمم المتحدة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية والحوثيين بشأن تنفيذ آلاف الخروقات.