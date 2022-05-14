أوبك توافق على زيادة إنتاج النفط بدءا من يونيو

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 10:44 مساءً

أعلن العراق، السبت، موافقة منظمة أوبك على زيادة جديدة في حصة البلاد النفطية بدءا من يونيو المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون القول إن “سقف الإنتاج سيصل إلى 4.5 ملايين برميل يوميا” في شهر يونيو.

وأضاف سعدون أن “العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي”، مؤكدا أنه ستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر.

ولفت سعدون إلى أن “خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك”.

وبين أن “التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه السنة”.

وزاد انتاج دول أوبك بمقدار 153 ألف برميل يوميا في أبريل، وفق مصادر ثانوية (غير مباشرة) وردت في تقرير شهري أصدرته المنظمة.

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط، لكن إغلاقا صارما لاحتواء تفش جديد لكوفيد-19 فرضته الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، أثر على الطلب.

وكانت أسعار النفط ارتفعت بنحو أربعة في المئة يوم الجمعة، ليصل سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى 111.55 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 110.49 دولار للبرميل.