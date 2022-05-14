“مريض جدا”.. تسجيل صوتي يكشف المرض الذي يعاني منه بوتين

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - لا تزال الشائعات حول تدهور صحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلاحقه، خاصة تلك التي تفيد بإصابته بمرض السرطان.

كشف أحد زعماء الأوليغارشية ومسؤول أوكراني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مريض جدا” وربما يكون مصابا بمرض السرطان.

وقالت مجلة “نيو لاينز” إنها حصلت على تسجيل صوتي لأحد أفراد الأوليغارشية المقربين من بوتين قال فيه إن الرئيس الروسي عانى من مشاكل في الظهر يعتقد أنها مرتبطة بسرطان الدم، وادعى أيضا أنه خضع لعملية جراحية في الظهر في أكتوبر الماضي.

وأضافت المجلة أن مستثمرا غربيا تمكن من تسجيل المحادثة التي جرت بينه وبين أحد أفراد الأوليغارشية، من دون علمه في منتصف مارس الماضي.

وأشارت المجلة إلى أنها تمكنت من التحقق من هوية وصحة صوت الأوليغارشي، لكنها اختارت عدم الكشف عن ذلك لأنه قد يتعرض للانتقام من قبل السلطات الروسية.

في التسجيل الصوتي الذي مدته 11 دقيقة، تحدث الأوليغارشي أيضا عن الغزو الروسي لأوكرانيا وقال: “نأمل جميعا وفاة بوتين بسبب السرطان أو نتيجة لانقلاب” ضده.

وأضاف: “لقد دمر الاقتصاد الروسي والاقتصاد الأوكراني والعديد من الاقتصادات الأخرى.. يمكن لشخص مجنون أن يقلب العالم رأسا على عقب”.

ويظهر التسجيل الصوتي السري وسط تكهنات مستمرة بشأن صحة الزعيم الروسي، التي لم يتم التحقق منها بشكل مستقل.

وذكرت المجلة أنه في حين أن من المستحيل تأكيد الشائعات حول صحة بوتين، إلا أنها وصلت بالفعل حتى إلى أجهزة الأمن الروسية.

ونقلت عن الصحفي الاستقصائي كريستو غروزيف القول إنه في مارس الماضي تم إرسال مذكرة إلى ضباط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، طلبت منهم تفنيد الشائعات المتعلقة بصحة الرئيس”.

وأضاف غروزيف: “وفقا لمصدر في إحدى الوحدات الإقليمية الذي اطلع على المذكرة، فكان لهذه التعليمات غير المسبوقة تأثير معاكس، حيث اعتقد معظم ضباط جهاز الأمن الفيدرالي فجأة أن بوتين يعاني بالفعل من حالة طبية خطيرة”.

في ذات السياق كشف مسؤول أوكراني أن بوتين “مريض للغاية” بالسرطان وأمراض أخرى.

وقال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف إن بوتين كان “في حالة نفسية وجسدية سيئة للغاية وهو مريض للغاية”.

وظهرت التكهنات بأن بوتين مريض منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، حيث سارع الكثيرون إلى تسليط الضوء على الحالات التي بدا فيها شاحبا أو مريضا.

وانتشرت عدة مقاطع مصورة تظهر ما يقال إنها مؤشرات على اعتلال صحة بوتين. ولم يتسن لموقع “الحرة” التأكد من صحة هذه الفيديوهات.

وخلال ظهوره العلني في يوم النصر يوم الاثنين الماضي، بدا أن بوتين يعرج أثناء المشي وثم ظهر وهو يضع بطانية على حجره.

وفي مطلع هذا الشهر، بُث فيديو لاجتماع عقد في منتصف فبراير الماضي، يظهر بوتين وكأنه يهتز بشكل لا يمكن السيطرة عليه بينما كان يرحب بالزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأظهر مقطع فيديو آخر، نشر الشهر الماضي، بوتين وهو يمسك بزاوية طاولة بيده اليمنى بمجرد أن يجلس لحضور اجتماع، ويبقى كذلك طوال مقطع الفيديو البالغ مدته 12 دقيقة.

كما شوهد وهو يمسك حافة الطاولة بيده اليسرى بشكل متقطع أثناء محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.