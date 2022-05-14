زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي يلتقي مع زيلينسكي في كييف

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 51 دقيقة

وصل ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم السبت إلى كييف حيث أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في زيارة غير معلنة بصحبة أعضاء جمهوريين آخرين في المجلس.

ويضغط ماكونيل على السناتور الجمهوري راند بول لإنهاء معارضته لحزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تحظى بدعم ساحق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأشاد زيلينسكي بما وصفه بأنه إشارة قوية على دعم الحزبين لأوكرانيا.

وقال في بيان “شكرا لجهودك القيادية في مساعدتنا على القتال ليس فقط من أجل بلدنا ولكن أيضا من أجل القيم والحريات الديمقراطية. نحن حقا نقدر ذلك”.

ورافق ماكونيل كل من سوزان كولينز من ولاية مين وجون براسو من وايومنج وجون كورنين من تكساس.

وزار العشرات من الساسة والمشاهير الأجانب أوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط لإظهار دعمهم لها. ويوم الأحد الماضي، كانت زوجة الرئيس جو بايدن، الأستاذة الجامعية جيل بايدن، في زيارة غير معلنة إلى كييف.

وقامت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، الأسبوع الماضي، بزيارة لم يُعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا اليوم الأحد لإبداء الدعم لشعبها وسط الغزو الروسي، وذلك وفقا لتقرير من ممثل عن وكالات الأنباء.

وفي مدرسة تحولت الآن إلى مسكن مؤقت للنازحين الأوكرانيين، التقت جيل بايدن مع سيدة أوكرانيا الأولى أولينا زيلينسكا، التي لم تر علانية منذ بداية الحرب في 24 فبراير/ شباط.

سيدة أمريكا الأولى هي آخر شخصية أمريكية رفيعة المستوى لأول فرد من اسرة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تزور البلاد التي مزقتها الحرب في الأسابيع الأخيرة.