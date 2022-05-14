محادثات ثنائية بين فنلندا وتركيا خلال اجتماع وزراء الناتو

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو إنه سيجتمع مع نظيره التركي في برلين في وقت لاحق من اليوم السبت في محاولة لحل الخلاف حول خطط فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وذلك بينما يعقد الحلف المؤلف من 30 عضوا اجتماعا على خلفية الصراع الأوكراني.

وتتأهب السويد وفنلندا لتقديم طلب للانضمام إلى الحلف ردا على ما يعتبره البلدان وضعا أمنيا تغير بشكل جذري بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأثار ذلك تهديدات من موسكو بالرد واعتراضات من تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال هافيستو للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية حلف الأطلسي في برلين “أنا واثق أننا سنصل إلى حل”، مشيرا إلى أنه تحدث هاتفيا مع “زميله الطيب” مولود جاويش أوغلو أمس الجمعة.

ووعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج كلا من السويد وفنلندا بترحيب حار والإسراع في إجراءات انضمامهما، لكن تركيا العضو في الحلف‭‭ ‬‬رفضت ذلك بشكل غير متوقع أمس الجمعة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس إن من غير الممكن أن تؤيد تركيا خطط السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف نظرا لأن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا “توجد بهما منظمات إرهابية كثيرة”.

لكن إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو أيضا مستشاره السياسي، بدا وكأنه يخفف حدة ما قاله الرئيس. وقال كالين لرويترز إن تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لكنها تريد التفاوض معهما وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.