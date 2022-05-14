لحظة تدمير سفينة إنزال روسية.. فيديو لما حدث بجزيرة الثعبان

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 14 - مايو - 2022 8:49 مساءً

دفعت الأهمية الاستيراتيجية لجزيرة الثعبان القوات الروسية لفرض السيطرة عليها، كونها تمنع الوصول الجوي والبحري إلى كل الشريط الساحلي الأوكراني.

شهدت جزيرة الثعبان مؤخرا قتالا شرسا بين القوات الأوكرانية من جهة والروسية من جهة أخرى، وفقا لما أظهرته صور جديدة التقطتها أقمار صناعية.

وقال موقع “سبيس دوت كوم” إن مركبة الفضاء “GeoEye-1” التابعة لشركة “ماكسار تكنلوجي” التقطت يوم الخميس سلسلة من الصور لجزيرة الثعبان، وثقت إحداها هجوما أوكرانيا استهدف سفينة إنزال روسية.

وكتبت “ماكسار” في وصفها للصورة أنه “يمكن رؤية الدخان يتصاعد في المنطقة، وهو ناجم على الأرجح من الصواريخ الأوكرانية التي استهدفت السفينة الروسية”.

وأضافت أن “سفينة الإنزال شوهدت وهي تقوم تقوم بمناورات لتفادي الصواريخ”.

وفي وصفها لصورة أخرى قالت “ماكسار” أنه “في الجزء الشمالي من الجزيرة، توجد بارجة مزودة برافعة ثقيلة بالقرب من سفينة إنزال غارقة من طراز سيرنا تعرضت مؤخرًا لقصف بطائرات بدون طيار أوكرانية”.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية نشرت في 2 مايو الجاري مقطع فيديو يوثق نجاحها في تدمير زورقين من نوع رابتور قرب جزيرة الثعبان.

وأظهر مقطع الفيديو، استهداف الزورق من خلال طائرة مسيرة من نوع “بيرقدار” التركية، التي تستخدمها القوات الأوكرانية بكثافة خلال الحرب ضد القوات الروسية.

وتعتبر جزيرة الثعبان الصغيرة، الكتلة الصخرية التي انتزعها الروس من أوكرانيا في فبراير، منطقة إستراتيجية في البحر الأسود.

وأصبحت هذه الجزيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية. فمنذ اليوم الاول للحرب، هاجمها الروس للاستيلاء عليها. وفي تواصل عبر أجهزة اللاسلكي انتشر تسجيل على نطاق واسع، يسمع فيه قول حرس الحدود الأوكرانيين في جزيرة الثعبان “اذهبي إلى الجحيم!” ردا على سفينة موسكفا الروسية التي كانت تحضهم على الاستسلام.

وتوفر الجزيرة التي تبلغ مساحتها هكتارات قليلة منصة إطلاق خطيرة في كل مكان حولها. تقع على مسافة نحو خمسين كيلومترا من مصب نهر الدانوب، أحد الأنهار الرئيسية في أوروبا والطريق التجاري المهم، وتسمح نظريا بضرب كل الساحل الأوكراني.

كذلك، تقع الجزيرة على مسافة أقل من 200 كيلومتر من ميناء كونستانتا الروماني الرئيسي و300 كيلومتر من القاعدة الروسية الرئيسية في شبه جزيرة القرم في سيفاستوبول.