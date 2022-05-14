بايدن يهنئ محمد بن زايد وهاريس تتوجه إلى الإمارات للتعزية

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ ساعتين

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، “صديقه القديم” الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال بايدن في بيان إن “الإمارات شريك أساسي للولايات المتحدة”، مؤكدا أنه يتطلع إلى “تعزيز العلاقات” بين البلدين، ومستذكرا رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال البيت الأبيض، السبت، إن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس سترأس وفدا يتوجه إلى أبوظبي بعد غد الاثنين لتقديم التعازي في وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

وذكر بيان صادر عن مكتب هاريس أن نائبة الرئيس ستلتقي الرئيس الإماراتي الجديد محمد بن زايد وستؤكد له على قوة الشراكة بين البلدين والرغبة في تعميق العلاقات في الأشهر والسنوات المقبلة.

وانتخب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للإمارات السبت بعد سنوات من توليه الحكم فعليا، غداة وفاة أخيه الشيخ خليفة بن زايد.

وقالت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة شؤون الرئاسة إنه “تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات.

وأشارت إلى “تأكيد أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حرصهم البالغ على الوفاء لما أرساه الراحل فقيد الوطن من قيم أصيلة ومبادئ استمدها من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان”

ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات”.