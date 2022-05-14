جونسون يتوجه إلى الإمارات غدا للعزاء في الشيخ خليفة

كتبت أسماء لمنور في السبت 14 مايو 2022 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم السبت إنه سيتوجه إلى الإمارات غدا الأحد لتقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء إن جونسون الذي قال إنه يشعر بحزن عميق لوفاة الشيخ خليفة سينتهز فرصة الزيارة “لتعزيز الروابط القوية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة والتي ستستمر تحت رئاسة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

واصل رؤساء العالم وقادة الدول تقديم العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وآخر المعزّين الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، التي بعثت رسالة تعزية إلى الشيخ محمد بن زايد في وفاة أخيه رئيس ‏الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة.‏

وقالت الملكة إليزابيث في بيان رسمي: “لقد أحزنني سماع نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي”.

وأضافت: “لقد كرّس أخوكم الموقر حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة وعلاقتها بحلفائها وأصدقائها”.

وأكدت ملكة بريطانيا أن “الشيخ خليفة بن زايد سيظل في الأذهان طويلا من قبل كل الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان”.