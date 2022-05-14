شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص في احتجاجات حاشدة على ارتفاع الأسعار بإيران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمرت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في عدة مدن إيرانية اليوم السبت، حسبما أفادت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت وسائل إعلام محلية إن شخصا قتل في مظاهرة في جنوب غرب البلاد.

واندلعت الاحتجاجات بسبب خفض الدعم الحكومي للقمح المستورد مما تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من السلع الغذائية القائمة على الطحين بنسبة تصل إلى 300%. كما رفعت أسعار سلع أساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان.

وهتف المتظاهرون في أحد هذه المقاطع "رئيسي، تحل ببعض الخجل، اترك البلاد وشأنها!".

وفي أولى بوادر الاستياء من ارتفاع الأسعار، ذكرت وسائل إعلام إيرانية في الأسبوع الماضي أن خدمات الإنترنت تعطلت، في محاولة على ما يبدو لمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم مسيرات ونشر مقاطع مصورة.