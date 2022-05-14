الحوثي يرفض فتح معابر تعز ويقتل 3 مدنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد يوم واحد من موافقة الحكومة اليمنية على مقترحات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بشأن السماح برحلات جوية من مطار صنعاء الدولي، تقبل جوازات السفر الصادرة من صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الإيرانية، ارتكبت ميليشيات الحوثي جريمة جديدة بحق المدنيين بمحافظة تعز ادت لمقتل مدني وإصابة، آخرين من أسرة واحدة، إثر قصف قرية السائلة بمنطقة الضباب محافظة تعز.

وأوضح مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في مواقعها بمنطقة حذران غرب تعز استهدفت قرية السائلة بمنطقة الضباب وأصابت القذيفة مباشرة أسرة المواطن هاشم محمد علي الذي أصيب هو وزوجته سعاد أحمد عبده وقتل طفلهما محمود هاشم (5 سنوات).

وأشار إلى أن القصف يعد تصعيدا غير مسبوق واستمرارا لانتهاك الهدنة الأممية، ودعا مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة وقف العدوان الممنهج تجاه تعز.

وفي السياق، أكد المبعوث الأممي أن الإجراء مؤقت ومرتبط بالهدنة وقال «هذا الترتيب استثنائي وموقت ولن يكون نافذا إلا للرحلات الجوية طيلة فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة، ولن يترتب على ذلك أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يجب أن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية”.

من جهته أكد وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، أن موافقة الحكومة على تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء لا يترتب عليه أي تغيير في المركز القانوني للحكومة ولا يعتبر اعترافا بجماعة الحوثي. وقال «إن الإعلان جاء انطلاقا من التزام الحكومة الكامل بخدمة الشعب وتخفيف معاناته، وتقديرا للجهود المبذولة من المبعوث الأممي ومساعيه لإحلال السلام».

وأشار ابن مبارك إلى التزام الحكومة الكامل باستمرار ونجاح الهدنة القائمة، وتمسكها بتسهيل وتنفيذ كافة البنود المناطة بها في إعلان الهدنة، بما في ذلك تسيير الرحلات المقرة لطيران اليمنية من وإلى مطار صنعاء.

وأكد حصول الحكومة اليمنية على تعهدات من مكتب المبعوث الأممي، لافتا إلى أن موافقتها لن تؤسس لأي سابقة رسمية، ولن تتحمل الحكومة أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين.

وشدد بن مبارك على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة، والضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات، والشروع الفوري في فك الحصار عن مدينة تعز.

من جانب آخر شب حريق هائل في مخيم «عطاء المرأة» للنازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وتسبب في تضرر 43 مسكنا من مساكن النازحين، وتلف كميات من المواد الغذائية الخاصة بهم، كما تسبب الحادث بإصابة نازح بحروق تم إسعافه إلى مركز الملك سلمان الطبي.

من جانبه أهاب محافظ الحديدة الحسن طاهر بالمنظمات أن تستبدل هذه المساكن المكونة من سعف النخيل والقش بمواد غير قابلة للاشتعال بسبب كثرة الحرائق.

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