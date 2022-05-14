شكرا لقرائتكم خبر داعش‬ يتبنى هجوم ‫سيناء‬.. ومصر تقتل 23 إرهابيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن تنظيم داعش الإرهابي أمس، مسؤوليته عن هجوم على أفراد من الأمن المصري بشمال سيناء الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين.

وأعلن الجيش المصري مقتل ضابط وجنود في صفوف قواته في 11 مايو الحالي، وتشير الرواية المصرية إلى اشتباكات خلال ملاحقة قوات الجيش المصري في سيناء (شرق البلاد)، لعناصر التنظيم الإرهابي.

وقال الجيش المصري، إنه وجه عددا من الضربات للعناصر الإرهابية بمحافظة شمال سيناء، مما أدى لمقتل 23 إرهابيا، مشيرا إلى أن الاستمرار في ملاحقة الإرهابيين أسفر عن مقتل ضابط و4 جنود وإصابة جنديين اثنين.

وأكد المتحدث باسم الجيش المصري العقيد غريب عبدالحافظ، أنه تمت ملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، ونفذت القوات الجوية في 7 مايو ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية.

وأضافت «كما أسفرت الضربة عن تدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، ونتج عنها مقتل 9 عناصر تكفيرية».