شكرا لقرائتكم خبر عباس: إسرائيل لن تشارك في تحقيقات مقتل شيرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، أن إسرائيل لن تكون شريكة في أي تحقيق يتعلق بـ«استشهاد» الصحفية شيرين أبوعاقلة؛ لأنها مسؤولة عن قتلها.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس تشديده على إصرار دولة فلسطين على ملاحقة الجناة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بدور قناة الجزيرة في تغطية الأحداث في فلسطين.

ووفق الوكالة، منح عباس الصحفية الراحلة نجمة القدس من وسام القدس، خلال استقبال عائلتها أمس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور مدير عام قناة الجزيرة أحمد اليافعي، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة فتح وزملاء الصحفية الراحلة.

وباتت جنازة الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة أطول جنازة في التاريخ الفلسطيني المعاصر، إذ بلغ طول المسار الذي مشى به الموكب الجنائزي للراحلة أكثر من 75 كلم «وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية».

وخرج جثمان الراحلة من جنين محمولا على الاكتاف وملفوف بالعلم الفلسطيني والكوفية التي تبللت بدمائها، ثمّ غادر الموكب إلى مدينة نابلس، حيث تجمهر المئات لتوديع جثمان الراحلة في جامعة النجاح في معهد الطب العدلي، حيث تم تشريح الجثمان للتأكد من سبب الوفاة لينطلق الجثمان مجددا إلى رام الله، حيث ودعها زملاؤها في مكان عملها هناك.

على صعيد متصل، أعربت مصر عن رفضها وإدانتها البالغة للاعتداءات التي تعرضت لها جنازة الإعلامية الراحلة شيرين أبوعاقلة من قِبل السلطات الإسرائيلية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي «إن مثل تلك الاعتداءات غير المقبولة أو المبررة تمثل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن عشرات المشاركين في موكب التشييع أصيبوا بالاختناق ورضوض وكسور، إثر اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية عليهم.