شكرا لقرائتكم خبر قرصنة إيرانية على سفينة بالخليج العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت القرصنة الإيرانية على السفن التجارية بالخليج العربي مجددا، حيث أعلنت طهران احتجاز سفينة في مياه الخليج تحمل وقودا، مشيرة إلى أنه تم اعتقال طاقمها.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن مجتبى قهرماني، رئيس قضاة مدينة هرمزغان قوله إن السفينة كانت تحمل 42 ألف لتر من الوقود المهرب.

وأشار إلى أنه تم خلال عملية تفتيش السفينة ضبط أكثر من 42 ألف لتر من الوقود المهرب، و4 من أفراد الطاقم تم اعتقالهم لاستكمال إجراءات التحقيق والإجراءات القانونية.