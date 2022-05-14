11 قتيلا ومصابا سوريا في قصف إسرائيلي

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وقال مصدر عسكري سوري في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 4 عناصر من الجيش السوري وشخص مدني حتفهم وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي طال مدينة مصايف بريف حماه الغربي وسط سوريا مساء أمس الأول.وقال مصدر عسكري سوري في بيان «نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس، مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم مدني واحد وجرح سبعة آخرين بينهم طفلة ووقوع بعض الخسائر المادية».

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