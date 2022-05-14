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الصومال ينتخب رئيسا جديدا اليوم

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- بواسطة أيمن الوشواش - ينتخب أعضاء البرلمان الصومالي اليوم، رئيسا جديدا في اقتراع منتظر منذ أكثر من عام في هذا البلد غير المستقر في القرن الأفريقي، وقد ينهي هذا الاقتراع أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام.

ومن بين أبرز المرشحين، رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، وهو تاسع رؤساء الصومال، وعمل فى شبابه في وزارة الخارجية، كما شغل منصب سكرتير أول في السفارة الصومالية بواشنطن.

وينافسه الرئيس السابق شريف الشيخ أحمد، كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، وبالقائمة أيضا قيادات بارزة في أحزاب المعارضة الصومالية يتقدمهم عبدالرحمن عبدالشكور وعبدالقادر عوسبلي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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