الصومال ينتخب رئيسا جديدا اليوم

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ومن بين أبرز المرشحين، رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، وهو تاسع رؤساء الصومال، وعمل فى شبابه في وزارة الخارجية، كما شغل منصب سكرتير أول في السفارة الصومالية بواشنطن.وينافسه الرئيس السابق شريف الشيخ أحمد، كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، وبالقائمة أيضا قيادات بارزة في أحزاب المعارضة الصومالية يتقدمهم عبدالرحمن عبدالشكور وعبدالقادر عوسبلي.
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