شكرا لقرائتكم خبر الصومال ينتخب رئيسا جديدا اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتخب أعضاء البرلمان الصومالي اليوم، رئيسا جديدا في اقتراع منتظر منذ أكثر من عام في هذا البلد غير المستقر في القرن الأفريقي، وقد ينهي هذا الاقتراع أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام.

ومن بين أبرز المرشحين، رئيس الدولة المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد المعروف باسم فرماجو، وهو تاسع رؤساء الصومال، وعمل فى شبابه في وزارة الخارجية، كما شغل منصب سكرتير أول في السفارة الصومالية بواشنطن.

وينافسه الرئيس السابق شريف الشيخ أحمد، كما ترشح رئيس الوزراء السابق حسن علي خير، وبالقائمة أيضا قيادات بارزة في أحزاب المعارضة الصومالية يتقدمهم عبدالرحمن عبدالشكور وعبدالقادر عوسبلي.