شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مستعدون لتخصيص أى أراضٍ لهيئة الأبنية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجود توجيهات للمجلس التنفيذى بالإسكندرية لتسهيل الإجراءات وتخصيص الأراضى لهيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس الجديدة، مؤكدا أنه تم بناء عدد من المدارس الجديدة وإضافة فصول جديدة بالمدارس، وأن هناك اهتماما خاصا بقطاع التربية والتعليم فى المحافظة من خلال المتابعة مع المديرية بشكل يومى حتى فى الإجازات.

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم الذى يقوم بزيارة ميدانية للحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المدارس والجامعات، والمستشفيات، وعددا من المؤسسات التربوية والتعليمية بالمحافظة.

وقال الشريف خلال اللقاء أن هناك تكدسا فى الفصول يتجاوز 100 تلميذ فى الفصل الواحد، وتصل فى بعض الأحيان لـ130 تلميذا، مشيرا إلى أن عدد المدارس لا يستوعب العدد السكاني.

وكشف عن وجود إشكاليات فى أعداد المدرسين، خصوصا فى مناطق مثل العامرية وبرج العرب، مؤكدا أنه تم صدور قرار بمنع نقل المدرسين من مدارس العامرية وبرج العرب إلا فى الحالات الاستثنائية فقط.

وأكد أن المحافظة على أتم استعداد لتخصيص أى أراضٍ فى أى مكان لهيئة الابنية التعليمية، قائلا: "نحن على أتم استعداد لتنفيذ كافة التوصيات والملاحظات التى تصدر عن اللجنة عقب انتهاء الزيارة الميدانية"، مؤكدا أن التعليم والمستشفيات أهم الأولويات.

وأكد النائب رزق راغب ضيف الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن هناك إشكالية بسبب كثافة الفصول وعجز المدرسين، قائلا: "هناك عجز صارخ فى المدرسين، خصوصا فى مناطق غرب الإسكندرية فى العامرية وبرج العرب".

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير من المحافظة فى عمليات تخصيص الأراضى لبناء المدارس الجديدة، مشددا على ضرورة حل أزمة نقص المعلمين.

وقال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه منذ عام ونصف تفتح ملف المعلمين، وخصوصا فيما يتعلق بتحسين المرتبات ويتم التنسيق مع وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي.

أكد أن مسابقة الـ 150 ألف معلم تعيين دائم والتى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أنه سيتم وضع ضوابط فى المسابقة، لمنع تكرار ما حدث فى مسابقة الـ30 ألف معلم.

وأوضح أن الإعلان عن تفاصيل مسابقة تعيين المعلمين ستكون حسب الاحتياج الفعلى لكل إدارة تعليمية، مضيفا أنه فى ضوء حل الأزمة أيضا، سيتم بناء 30 ألف فصل سنويا لمواجهة التكدس، متابعا: "نحن فى حاجة لبناء 150 ألف فصل لسد العجز".

وأكد أن التحدى الأكبر أمام العملية التعليمية فى هذه الفترة هو عمليات التطوير بما يتماشى مع كافة متطلبات الشارع المصري، واحتياجات سوق العمل.

وأعلن الدكتور سامى هاشم، أن المستشفيات الجامعية فى مقدمة أولويات اللجنة، قائلا: "هناك اهتمام كبير بهذا الملف، لتوفير الخدمة العلاجية بشكل أفضل لجميع المواطنين".

وأكد على أهمية التعليم الفنى المزدوج، باعتباره من الأولويات لأنه يؤهل لسوق العمل، بما يساهم فى الحد من البطالة، قائلا: "نحتاج زيادة الوعى والدعايا للتعليم الفنى والتكنولوجي".

وأشار إلى أن لجنة التعليم بالمجلس، ساهمت أيضا فى التوسع بقطاع الجامعات التكنولوجية، وهو توجه لرئيس الجمهورية بما يساهم فى الحد من البطالة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم، أن العنصر البشرى هو الأهم فى العملية التعليمية، قائلا: "لذلك لابد وأن يكون هناك تركيز على تدريب المعلم وتأهيله لمتطلبات المرحلة والمنظومة الجديدة".

وقال: "كما نسعى لحل أزمة العجز العددى فى المعلمين، علينا التركيز كذلك على الجانب الكمى فى تأهيل المدرس بشكل جيد"، مشيرا إلى إشكالية تعامل بعض المدرس فى استغلال المدرسة "سنارة" لاصطياد التلاميذ فى الدروس الخاصة، مؤكدا أن تطبيق المنظومة يساهم فى مواجهة هذه الإشكاليات.

واتفقت معه الدكتورة جيهان البيومي، عضو اللجنة، مشددة على ضرورة التركيز فى الاستثمار البشرى وقبول التحدى خلال هذه المرحلة.

وأشادت النائبة، خلال مشاركتها فى لقاء لجنة التعليم مع محافظ الإسكندرية، بإنشاء أول مكتبة للمكفوفين فى الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد الحمامي، عضو لجنة التعليم، إلى أن هناك اهتماما مختلفا بقطاع التعليم الفنى فى محافظة الإسكندرية، مضيفا أن التعليم الفنى فى الإسكندرية أصبح بها صروح كبيرة وهامة، مؤكدا أهمية هذا النوع من التعليم فى توفير فرص عمل حسب احتياجات سوق العمل.

وفى نهاية اللقاء قام اللواء محمد الشريف، بمنح درع محافظة الإسكندرية، للجنة التعليم، تقديرا لجهودهم فى خدمة العملية التعليمة.

يضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامى هاشم، وكيلتا اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، وأمين اللجنة، رمضان راضي.