شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: إحباط تهريب مخدرات بطائرة مسيرة قادمة من سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية بالأردن، ظهر اليوم السبت، محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، أنه من خلال الرصد والمتابعة تم السيطرة على الطائرة وإسقاطها، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة.

وشدّد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم لمنع أية محاولات تسلل أو تهريب.